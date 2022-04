Cyril DESCHAMPS

Ingénieur en informatique, mon expérience s'est construite au travers de différents postes et activités, du développement logiciel, au rôle de chef de projets, et enfin responsable informatique en recherche et développement, participant alors aux travaux d'architecture des systèmes d'informations.



Ces opportunités m'ont permis d'acquérir des connaissances dans divers langages de programmation et des méthodes les plus adaptées à la réussite d'un projet, bagage essentiel à la gestion d'équipes techniques, et la compréhension des systèmes d'informations voués au métiers des entreprises, en France comme à l'international.



J'ai ainsi pu m'investir dans divers secteurs de l'industrie (téléphonie mobile, logistique, assurance santé et prévoyance), me constituant par ce fait une vision étendue de l'activité des entreprises et des réponses à leur besoin de croissance.



Mes compétences :

