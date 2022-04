Cyril DESPORT

Bonjour,



Ma formation ainsi que mon poste de technicien informatique m'ont permis d'acquérir une bonne connaissance du monde de l'informatique.

C'est pourquoi, en plus de mon emploi à temps partiel, je me propose en tant que technicien pour la réparation d'ordinateurs, la maintenance, la mise en réseau, la formation etc.

N'hésitez pas à me contacter pour des devis gratuits !



Mes compétences :

Développeur

Anglais

Technicien informatique