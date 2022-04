Cyril DEVAUCHAUX

Mon style:



Avec des images soignées, esthétiques , une grande sensibilité, un regard tendre sur l’âme humaine, je vous propose de révéler la beauté naturelle de chacun et saisir vos émotions



Ma démarche :



Toujours attentif, à l’écoute de vos attentes et de vos souhaits, je m’adapte, vous conseille et vous guide afin que s’instaure une véritable relation humaine basée sur l’échange.



Mes compétences :

Portraitiste de France 2011

Portraitiste de France 2015