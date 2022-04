Alexandre DUPHIL

Bonjour,



Après avoir exercé plusieurs activités voir plusieurs métiers, j’interviens aujourd’hui dans l'accompagnement de client et le bon déroulement des prestations informatiques. De formation ingénieur réseaux et systèmes multimédia, mon parcours m’a permis d’occuper les postes d’analyste-programmeur, chef de projet, directeur de projet puis des postes de manager commercial et enfin Delivery Manager. Je suis en charge du bon déroulement des contrats Sopra Steria Group pour une partie de nos clients Toulousain.



Mes compétences :

Business

Business developper

Commercial

Directeur agence

Monétique

SSII