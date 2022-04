Cyril DI PACO

4 années d’expérience dans les domaines des systèmes d’information : conseil et administration.



Diplômé en Ingénierie Informatique et Management de projets (Bac +5).



Diplômé Licence Professionnelle Administration et Sécurité des Systèmes d’Information.



Diplômé DUT Réseaux et Télécommunications.





➢ Compétences Techniques et Fonctionnelles :



- Nature de prestations MOA : expression de besoins, cartographie du système d'information, étude et comparatif de solution, rédaction de cahier des charges, analyse des offres, audit SI.



- Sécurité : Norme ISO 27001, SSO, Firewall, VPN IPSec/SSL, Antivirus/Antispam, 802.1X, Mise en place et administration plateforme anti-virus,



- Systèmes : Environnements Microsoft (Windows Server 2000, 2003, 2008, Active Directory, DHCP, DNS, etc.), SVN, WebServices, Exchange 2003/2007/2010, Environnements Unix (Linux, BSD), postfix, Gestion de parc et supervision (GLPI, OCS, Nagios, Cacti)



- SI : Outils collaboratifs dans le Cloud (Google Apps, Office 365), GED (Alfresco, Sharepoint),



- Réseaux et télécommunications : TCP/IP, LAN, WAN, FTTx, ToIP, VoIP



- Méthodologie ITIL (notions)



- Méthode PMI de conduite de projet ;



- Virtualisation et stockage unifié



- Langue anglaise : TOEIC blanc : 850 (2013)





Mes compétences :

Conseil

Virtualisation

VMware

Marchés publics

Outils collaboratifs

Office 365

Google Apps

Audit SI technique et organisationnel

Marchés Opérateur