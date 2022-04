Cyril DIDELOT

Messieurs,



Ma formation de Compagnons du devoir en sellerie maroquinerie et matériaux souples et mes 22 années passées dans l'ingénierie généraliste, complétée par une expertise dans les Industries de procédés, constitue un atout certain dans le développement et la réalisation de produits innovants et complexes.



"Actuellement j'ai la responsabilité de deux ateliers de production en maroquinerie au sein du Groupe TOLOMEI :

ADM - l'Atelier Du Maroquinier (le Mans, FRANCE)

CTE - Cuir Toile et Equipement (Tunis , TUNISIE)



Développement - Production - Budget - recrutement - Relation client et fournisseur.





Auparavant j'étais responsable de production au sein du groupe TOLOMEI.

Garant de la production et de la qualité, avec sous ma responsabilité 93 personnes et je m'occupais du développement, de la formations des opérateurs, des implantations, du lancement ainsi que de la fabrication de produit de maroquinerie pour une grande Maison Française.

Garant de la fabrication de prototype et de tête de série, ainsi que le lancement de nouveaux produits".



Les responsabilités qui me sont confiées depuis plusieurs années en recherche et développement et en production dans les différentes entreprises que j’ai côtoyées m'ont permis de mettre en pratique mes compétences techniques et managériales notamment dans la réalisation de maquette (physiques ou statiques), de tête de série, de concept car, de MRVP ou encore de projets spécifiques pour de grandes maisons du luxe et de la mode en France.



Mon parcours professionnel m’a également permis d'acquérir une maîtrise approfondie dans l’industrialisation de projets, avec le suivi des AMDEC process/produit, la création d’interfaces entre les différents services et entités, la mise au point de mode opératoire et la gestion des montées en cadence.

Pour résumer ; la gestion de l’humain, des moyens et des expertises.



Au travers de ces expériences professionnelles, j’ai pu confirmer mes aptitudes à dynamiser et créer une équipe, identifier des partenaires, et à conduire des projets tout en faisant preuve de créativité, de réactivité et d’implication au sein de l’entreprise.



Ces connaissances ont de plus été renforcées par mon implication dans des groupes de travail à l'échelle internationale (Brésil, Suède, Roumanie) sur des projets matériaux souples très complexes tels que la réalisation et la conception d’œuvre pour des artistes de renoms.



Désireux d’évoluer dans un secteur créatif et en pleine expansion, je saurai vous apporter l’expertise nécessaire au développement de vos produits, depuis la recherche de nouveaux concepts ou solutions techniques, jusqu’à la mise au point des prototypes et leurs productions.



Mes maîtres mots sont ; l’identification et la définition des demandes clients, l’organisation et la planification, la coordination et le suivi, la production, le contrôle et la finalisation.