Cyril DIOLOGENT

Mes formations m’ont permis d’acquérir une solide culture technique et un esprit pragmatique.

Mes principales qualités sont ma forte motivation, mon investissement dans les projets qui me sont confiés, la recherche de projets inovants et l’expérience professionnelle diversifiée que j’ai acquise depuis 6 ans.



Mes compétences :

Suivi de chantiers

Cogénération

Marchés publics

Gestion de projet

Photovoltaïque

Réglementation ICPE

Eolien

Hydroélectricité

Agenda 21

Bilan carbone