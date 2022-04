Diplômé d’un DESS Droit et Politique de l'habitat à la Faculté de Droit d’Orléans, Cyril Doucet commence sa carrière en tant que Responsable de programmes immobiliers au sein de l’Office Public Départemental d’HLM (O.P.D.H.L.M.) de Levallois Perret puis au sein d’ELIGE (Groupe GTM - VINCI) à Nanterre.



Entre 1998 et 2003, il intègre Bouygues Immobilier à Boulogne et exerce successivement les fonctions de Chef de Groupe Foncier Agence Grand Paris et Chef de Groupe programmes, agence maisons individuelles. Les 2 années suivantes, Cyril Doucet occupe le poste de Directeur du Développement grande couronne et encadre deux prospecteurs fonciers au sein de Vinci Immobilier (Groupe VINCI) à Nanterre.



Arrivé chez Kaufman & Broad en 2005 pour développer le secteur du logement collectif, il prend en 2008 la direction de l’agence qui gère les départements de l’Essonne, des Yvelines et du Val d’Oise.



Cyril Doucet à occupé les fonctions de Directeur Régional Ile de France chez Kaufman & Broad et enregistrait chaque année 1 700 signatures avec un CA TTC de 300 M€ à l’avancement..



Passionné par la construction et désireux de répondre aux besoins des Franciliens, Cyril Doucet a décidé de se consacrer à la promotion immobilière en IdF à son compte, après avoir travaillé plus de 25 ans au sein des plus belles entreprises du secteur (Vinci Immobilier, Bouygues Immobilier, Kaufman et Broad).



En 2019, iil a créé Developers afin d’exprimer sa vision du marché, de prendre le temps de bien définir les produits, de construire des bâtiments moins énergivores sans tomber dans des effets de mode mais en assurant toujours une belle pérennité des biens, de travailler sur la mixité des usages, etc.



"En anticipant les évolutions, en visualisant le potentiel des sites, en proposant des produits qui répondent vraiment aux besoins locaux, et en travaillant sur la transformation durable des logements, nous pouvons « construire la ville sur la ville » avec finesse et intelligence."



En complément de ses missions, il anime également un cours de « Promotion Immobilière » à la faculté de Droit de Nanterre dans le cursus « Master 1-2 Aménagement ».