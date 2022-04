Cyrille DOUCET

Manager depuis quelques années dans l'univers de la sécurité, je suis en recherche de nouveaux horizons professionnels.

J'ai toujours eu le goût d'encadrer et d'optimiser les objectifs de l'entreprise par un management participatif.



Donner l'envie a mes collaborateurs est selon moi ma carte, qui raccourcit le chemin de chacune de mes réussites.



Je suis ouvert aussi sur d'autres métiers a qui voudra me donner la chance de m'exprimer .



La sécurité privé a développe mes compétences commerciales, d'accueil et de maîtrise de soit.



Je suis ouvert aux propositions professionnelles qui me seront faites prochainement.



Cordialement



Mes compétences :

Gestion du stress

Gestion de la relation client

Gestion du personnel

Recrutement

Formation