Christophe BOULAIS

J’occupe actuellement un poste de formateur pour adultes, chargé d’élaborer et animer les sessions de formation aux métiers de la sécurité privée (CQP-APS, CQP-ASC, Titres professionnels A2SP et OSCT, palpations de sécurité, prévention et gestion de situations conflictuelles, SSIAP, SST)

La nécessité d'assurer une veille juridique, législative et pédagogique me permet d’avoir une parfaite connaissance des textes réglementant les formations sûreté et sécurité, et l'exercice des métiers du secteur de la sécurité privée.

Titulaire des diplômes SSIAP 1, 2 et 3, du monitorat SST et agréé par l'ADEF, je bénéficie en outre d’une longue expérience de terrain en matière de sûreté et sécurité incendie, ce qui m’a permis d’acquérir des compétences techniques essentielles pour enseigner et pratiquer dans ces différents domaines.

Je souhaite aujourd’hui apporter ma double expertise à une structure ayant des ambitions dans ces domaines. Ma connaissance des marchés du secteur de la sécurité privée est un atout supplémentaire dans cette démarche.



Mes compétences :

Linux

Elogmatel

Vigicom

Gestion du risque

Sécurité incendie

Protection incendie

Gestion des conflits

Protection des biens et des personnes

Audit sécurité

Veille juridique et législative

Veille réglementaire

Formation professionnelle

Ingénierie de formation

Microsoft Office