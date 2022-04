Christophe BOULLAI

Ma principale qualité : Une créativité associée à une polyvalence opérationnelle robuste dans de nombreux domaines.



Une expérience professionnelle en 3 phases :

- 4 années dans le milieu industriel à des postes de Technicien Qualité, Concepteur en Mécanique, Technicien des Méthodes.

- 4 années en tant que Chef de projet Marketing/Communication et l'obtention d'un Master en Communication Visuelle,

- depuis 2009, web entrepreneur passionné!



Une expérience large, une grosse énergie créatrice et une polyvalence opérationnelle me permettent d'apporter mes compétences sur des sujets très transversaux allant du marketing stratégique à la mise en production.



Ma ligne conductrice : Penser, dire et agir à la confluence du coeur et de la raison.



Mes compétences :

Java/j2ee

JAVASCIPT

Extjs

Marketing

Communication visuelle

Design

Communication

