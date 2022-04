Cyril DOVÉRO

Actuellement en poste depuis près de 20 ans au sein de l'entreprise Zolpan Méditerranée (Zolpan - fabricant et distributeur de peintures et revêtements de sol et mur), en tant que Responsable de Région pour le département du Var.

Autonome, organisé, gestionnaire, analytique, pugnace, fédérateur, aime les défis, et aime le travail bien fait, sont autant de qualités que mes proches m'accordent...



Mes compétences :

Animation commerciale

Responsable

Management

Gestion des stocks

Rigueur

Techniques de vente