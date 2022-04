Cyril DROPSY

Directeur de l'offre dématérialisation du Groupe Paragon et responsable des partenariats stratégiques.



Depuis 2008, en tant que directeur de l’offre dématérialisation, j’ai conduit la diversification des offres et métiers du groupe Paragon en créant l’activité appelée aujourd’hui Paragon Document Solutions.



L’activité traite chaque année plusieurs millions de documents, affiche une croissance forte et a fidélisé plusieurs grands comptes dans des secteurs variés : Banque, Administration de biens, Services.Editeurs de logiciels.

Le pôle Document Solutions compte aujourd’hui une dizaine de personnes avec des profils et expertises très fortes autour du cycle de vie du document.



L’équipe intervient en conseil et pilote les projets de dématérialisation et d’innovations technologiques des clients du groupe et s'appuie sur des moyens industriels et technologiques forts en interne et auprès de partenaires industriels et technologiques.



Nos prestations et solutions clients –BPO, ECM/BPM- couvrent la gestion, la production documentaire, l’archivage sécurisé. Mon équipe intervient sur le conseil, l’audit, les spécifications fonctionnelles et techniques, la conduite des projets , la mise en production, le monitoring et la sécurisation des flux .



Les Solutions sont déployées en mode SaaS & On-premises

• Prise en charge des flux entrants, circulants et sortants

• Dématérialisation et BPO

• Editique de masse

• Courrier Egrené en mode SaaS



Pour créer cette activité en 2008, j’ai mis en œuvre et initié plusieurs partenariats stratégiques avec des éditeurs et intégrateurs de premier plan spécialisés dans de solutions documentaires .



L’offre permet une automatisation poussée dans le traitement des documents, une intégration aux logiciels métiers et aux applications bureautiques, un suivi unitaire en temps réel de chaque document, un archivage électronique probant unitaire, une garantie d’intégrité et d’intégralité



PARAGON répond à l’ensemble des objectifs de dématérialisation des processus des entreprises et offre des solutions pour l’envoi, la gestion, la conservation et la réception de documents:

= > Intégration des processus avec les logiciels métiers .

= > Aisance d’utilisation du système proposé afin de fluidifier les traitements et faciliter un déploiement rapide,

= > Maîtrise en temps réel dans l’envoi et la consultation des messages traités à n’importe quel moment de la chaîne de production

= > Gains économiques liés à l’externalisation des traitements



= > Les sites web de l'activité :http://www.paragon-transaction.fr/dematerialisation-25.html



De 2006 à 2008/ Directeur Projets éditique





Mes compétences :

Business Process Outsourcing

Lean Startup

Direction de projet

Développement de partenariats

Business development

Dématérialisation

Business Process Management

Gestion du courrier

Développement produit