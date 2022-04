Cyril DROPSY

Télécharger mon CV complet : http://www.cyrildropsy.fr

Mot de passe : RUNNING



Compétences :



• Responsable technique Plate-forme financière 3000 XTRA, Eikon

• Chef de projets

• Administration de serveurs

• Rédaction d’architecture réseau

• Rédaction de propositions techniques et commerciales

• Rédaction de guides techniques

• Rédaction de procédure

• Rédaction de cahiers des charges

• Supervision réseau

• Support utilisateurs niv3

• Support VIP

• Support Techniciens agence



Technique :



• Systèmes Windows Server 2000 à 2012, Windows 2000 à 8, Redhat, Debian

• Bureautique Office 2000 à 2013

• Mise en place d’AD, DHCP, DNS, IIS, GPO

• Administrateur serveurs virtuels VMware vSphere 5.1 et Hyper-V, mise en place de cluster, ISCSI, Bureau virtuels…

• Gestion de sauvegarde sous ARCServe Backup, Symantec Backup Exec, HP DataProtector, Dataclone

• Développement de Scripts, JavaScript, Batch, HTML, HTA

• Gestion de Parc Easyvista, Remédy

• Plate-forme financière 3000 XTRA, Eikon

• Système Visio TANDBERG et PLYCOM





Mes compétences :

Responsabilité

Professionnalisme

Techniques