Cyril DUBOIS

Après 20 années passées au sein du ministère de la défense, en tant que responsable des systèmes de communications puis en tant que responsable de la gestion du budget de 8 000 hommes (une brigade), j'ai pensé qu'il était temps que je passe à autre chose.

Me diriger vers la logistique m'a semblé naturel et aller dans la continuité d'une partie de mes compétences (management, gestion budget, organisation planning...)



Titulaire du TP de Technicien Supérieur en Méthodes et Exploitation Logistique (TSMEL) obtenu en Juin 2013 (AFT-IFTIM de Toulouse), et après avoir été en poste au sein d'une entreprise de production de pièces élémentaires aéronautique durant 6 mois (juillet à décembre 2013), j'ai dorénavant la responsabilité logistique de l'entrepôt d'une PME "MAJORCOM-Toulouse",elle même membre de "'MOOD MEDIA GROOP".



Mes compétences :

Gestion

Management

Logistique

Grande Distribution

Nomenclatures terminologies

Process

Méthodes et outils pour la conception

Ordonnancement

Relation client et fournisseur

Gestion des stocks

Budgets

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Outlook

Microsoft Excel

Kaizen

Audit

Kaizen, 5s, ABC, amélioration continue

Management, logiciel ERP CLIPPER, GPAO..