Cyril DUMONT

15 ans d'expérience avec une double compétence sur les métiers du Marketing BtoB et de la vente auprès de grands comptes.



Esprit entrepreneurial - Goût prononcé pour les challenges et culture du résultat.



Compétences métiers:

- STRATEGIE: construction et pilotage d'une stratégie commerciale et marketing résistante

- VENTE: signature et développement de contrats grands comptes sur des marchés ultra-concurrentiels

- BUSINESS DEVELOPMENT: création d'un écosystème solide (opérations de développement du pipe prospects, mise en place de partenariats stratégiques)

- MARKETING : réalisation des études de marché, veille concurrentielle, pilotage du Mix-produits, lancement de produits/services, création des supports et outils d'aide à la vente, communication corporate/pub/RP

- MANAGEMENT: expérience managériale pour former et emmener mon équipe.

- CORPORATE: création de business models, dossiers de levée de fonds, rendez-vous investisseurs, closing