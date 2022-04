Cyril DUPRAT

Vous recherchez un interlocuteur disponible, réactif et compétent dans tous les sujets concernant la planification patrimoniale de votre situation personnelle ?



N’attendez plus, rencontrons-nous.



Notre statut de banque d affaires, avec plus de 100 ans d’expérience, vous offre la possibilité de mettre en place les solutions que vous souhaitez, quand la banque traditionnelle n’a pas forcément les réponses à vos besoins.



Ma mission, bien vous conseiller, passe avant tout par la connaissance de votre situation ainsi que vos objectifs pour mettre en œuvre les stratégies les mieux adaptées.



Mes conseils et compétences, dédiés au suivi de votre situation personnelle, sont spécifiquement tournés vers tous les aspects de la gestion: fiscalité, situation professionelle et retraite, succession et transmission de votre patrimoine, l'avenir de vos enfants, votre situation civile et la protection de votre famille.



Je vous propose de nous rencontrer, pour faire connaissance et détecter vos éventuels besoins. Aussi, je mettrai à votre service, toute mon expertise et celle de mon équipe, pour vous guider vers les solutions adaptées à votre situation.





Mes compétences :

dynamique

Esprit d'équipe

Leader