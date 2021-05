Cyril DURIER

VOUS POUVEZ VOUS RENDRE SUR MA PAGE FACEBOOK ET DÉCOUVRIR MON TRAVAIL



https://www.facebook.com/profile.php?id=100004809129398





E X P E R I E N C E P R O F E S S I O N N E L L E

Au sein de différents Cabinets d'architecture, j'ai réalisé l'intégralité des tâches suivantes dont j'avais

la responsabilité :

Prise en connaissance des données urbanistiques, environnementales, juridiques et financières communiquées par les Maîtres dOuvrage. Mention de toutes observations utiles

Établissement des relevés

Réalisation des esquisses, APS APD

Établissement des documents graphiques et des pièces écrites nécessaires en réponse aux programmes, plans de construction et dossiers de demande de permis de construire

Consulter les services administratifs concernés

Études et établissement des dossiers de mise en conformité : Sécurité et Accessibilité

Établissement du projet permettant aux Maîtres douvrage de respecter les dispositions du Code du Travail

Réalisation des pièces du marché pour la consultation des entreprises

Établissement des dossiers d'exécution avec les plans de construction comportant tous les éléments graphiques et écrits permettant aux entrepreneurs consultés dapprécier la nature, la quantité et les

limites de leurs prestations.

En fonction des relevés et du métré détaillant les ouvrages : glossaire de synthèse issu du CCTP faisant apparaître les quantités exactes permettant le chiffrage des entreprises

Établissement des bordereaux quantitatifs et estimatifs

Cahier des Clauses Administratives Particulières (C.C.A.P.) et des documents qui s'y rapportent

Établissement du Cahier des Clauses Techniques particulières (C.C.T.P.)

Établissement des plans Electricité

Établissement des plans de vente

Réunions de chantier, suivis et comptes-rendus de chantier



P R O J E T S R É A L I S É S

Construction de maisons en bois

Extensions, surélévations et réhabilitation de maisons

Construction d'une scierie. Site dexploitation couvrant 74 315 m² dont 12 560 m² constitué par le site dextension. Bâtiment conçu pour la mise en place dun process important

Création dun bâtiment industriel de traitement de marne argileuse denviron 8 200 m²;

Construction d'un bâtiment industriel d'exploitation pour un transporteur routier de marchandises

Construction dun immeuble collectif de 24 logements

Création d'un magasin d'alimentation

Mise en conformité : sécurité et accessibilité du Restaurant les 4 Chats Trouville

Plans d'aménagement des quais de Trouville. Voirie, circulation, stationnement et traitement des promenades

Réhabilitation du bâti patrimonial sur la base des savoir-faire anciens

Construction de structures en bois





P A R C O U R S P R O F E S S I O N N E L



2017 à 2018 Dessinateur projeteur - Entreprise Spie - Rouen

2013 à 2016 Maître d'oeuvre - ABC SEINE CONSTRUCTION - Entreprise de construction

et de maîtrise d'oeuvre - Honfleur

2012 à 2013 Constructeur - ABC SEINE Entreprise de construction - Gonfleur

2011 Dessinateur projeteur Charpente - Ets Poulingue - Epaignes

2005 à 2011 Collaborateur d'Architecte - Jean-Yves Houel - Deauville

2003 à 2005 Maître d'oeuvre - Honfleur

2000 à 2003 Dessinateur projeteur Menuiserie Aluminium - Honfleur

1998 à 2000 Collaborateur d'Architecte - Hémon - Fourneville

1996 à 1998 Créateur de meubles - Honfleur

1995 à 1996 Charpentier Ets Chemin - Honfleur

1994 Dessinateur - Atelier d'Architecture Léoture - Martinique

1992 à 1993 Collaborateur d'Architecte Claude Vigan - Lyon

1991 Dessinateur projeteur OTH International Paris

1990 Dessinateur projeteur à Paris chez :

Saubot et Julien

Méthode et construction

Dennery















R É A L I S A T I O N S P E R S O N N E L L E S



2019 à 2021 Construction d'une maison Loft - Tarascon

2008 à 2017 Construction d'une maison bioclimatique en bois - Équemauville

1996 à 1998 Construction d'une maison en bois - Honfleur

1997 Commande d'une sculpture habitable Isoroy Honfleur

1993 à 1997 Concours Small Home Design Création de meubles et expositions





F O R M A T I O N



2011 Formation Cadwork

1992 & 1998 Formations Autocad

1987 à 1990 École Spéciale d'Architecture à Paris

1986 à 1987 École Supérieure d'Art Moderne à Paris

1985 à 1986 CAP d'Ébénisterie à Lyon

1985 à 1986 CAP de Menuiserie d'Agencement École Boisard à Lyon

Cours du soir d'Architecture aux Arts appliqués de Lyon

Cours du soir chez les Compagnons du Devoir