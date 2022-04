Cyril DUVAL

En recherche active



Mon parcours au sein d’organisations logistiques variées m'a donné diverses approches de management de la logistique.



Manager des équipes de tailles et compétences diverses (10 à 60 pers), la gestion de projet d’organisation et l’implantation d’outils informatiques font partis de mes sujets d'expertise.



En charge de mise en place d’un département logistique orienté service et multiclients (secteurs des Télécom, Multitechnique et Merchandising), j'ai pu établir , chiffrer des schémas logistiques et assurer leur déploiement opérationnel.



La recherche permanente de la simplification et d’amélioration des process font également partie de mes préocupations.



Par ailleurs, j’ai également pu pratiquer la relation client en direct ainsi que la gestion financière complète d’un contrat de la prévision des coûts, jusqu’au recouvrement.



Mes compétences :

Lean

Logistique

GMAO

Six Sigma

BTP

Gestion de projet