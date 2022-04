Cyril DUVAL

- Maîtrise des différentes techniques de vente (plus de 10 ans d’expériences en vente) et de la gestion de conflits

- Aptitude à gérer une boutique (merchandising, stocks, achats, suivi clientèle, suivi du CA, des objectifs qualitatifs et quantitatifs)

- Aisance dans les relations publiques (facilité à développer et entretenir des liens de longue durée avec les différents interlocuteurs)

- Réseau sociaux

- Maîtrise excel

- Capacité à organiser des événements et des voyages



Mes compétences :

Vente

Relation client

Prospection commerciale

Négociation

Management

Informatique