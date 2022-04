Cyril DUVAL

Expert en Lean Management et Amélioration Continue, j’ai acquis 11 ans d’expérience dans l'industrie mécanique (usinage et lignes d'assemblage) sur des postes d' opérateur régleur sur cellule robotisée et CN , puis en évoluant sur des postes de Technicien (Méthodes industrialisation, Maintenance préventive , Amélioration Continue et de Qualité ) , Responsable de Projet à Pilote en Amélioration Continue, ceci dans un groupe industriel international.



J'ai pu déployer des méthodes de travail rigoureuses afin d’analyser avec précision le besoin de mes clients et de les aider dans la définition et la mise en œuvre de solutions efficaces. En outre, j’ai développé un bon esprit de communication, d’animation et de collaboration.



Dans le cas , où vous êtes intéressés par une personne de confiance , dynamique , ayant la volonté de mettre en oeuvre et de déployer une méthodologie qui a fait ces preuves , n'hésitez pas à me contacter !



Pour tout renseignement complémentaire voici mon adresse mail: lorcyfre@hotmail.fr



Mes compétences :

Lean Manufacturing

Standard Operating Procedure

Six Sigma

Poka-yoke

PFMEA

Minitab

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Outlook

Microsoft Excel

Kanban

Just-in-Time

Autocad

Audit