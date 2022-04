Cyril ETIENNE

En anglais : https://fr.linkedin.com/in/cyriletienne



Etudiant en Master 2 Marketing of Innovative Technologies (à l'IAE de Toulouse), je cherche désormais un stage de fin d'étude dans la communication et/ou le marketing digital (dès mars 2016).



Originaire de Mazamet, dans le Tarn (81), je me suis déporté il y a de cela 5 ans dans la belle et grand ville voisine qu'est Toulouse afin de commencer mes études dans l'informatique (je me suis quelque peu égaré). Mais c'est grâce à cette année à l'IUT de Blagnac que j'ai également découvert la communication. Depuis, elle me passionne et me motive dans la constitution de mon projet professionnel.



Après quoi, j'ai effectué un BTS en communication au lycée Ozenne ainsi qu'une Licence 3 généraliste dans la gestion et le marketing à l'IAE de Toulouse. Venant de terminé mon Master 1 Marketing en programme d'échange avec l'Université Calédonienne de Glasgow (Ecosse), je me recentre désormais vers un des domaines qui m'enthousiasment le plus : les nouvelles technologies.



En 2013, j'ai eu la chance de rouler sur les pistes marocaines à l'occasion du 4L Trophy. Au delà de l'aspect formateur que représente l'organisation de ce projet, c'est essentiellement l'expérience que je retiendrai. C'est vraiment une aventure sublime que je serais heureux de refaire.



Je m'arrête ici. Si vous voulez en savoir plus sur moi, sur mon expérience professionnelle et scolaire ... faut me contacter !



Mes compétences :

Management

Veille opérationnelle

Commercial

Communication

Travailleur et actif

Force de proposition et créativité

Marketing