Cyril EVRAT

Nouvel habitant d'Ille et Vilaine début juillet, je recherche un poste dans le domaine HSE ou prévention incendie en ERP, dans la région... merci pour le coup de pouce si certains d'entre vous ont connaissance d'opportunité que je pourrais saisir.



la prévention des risques est mon quotidien depuis 2005.



En effet, après une expérience dans le domaine de la formation sécurité en entreprise, j'ai oeuvré au sein de service Hygiène sécurité de différentes structures, dans différents domaines.



Le Groupe ROULLIER, et sa division Agrochimie m'a compté comme assistant prévention au sein du service HSE. les risques professionnels au sein de sites de production de produits de détergence, de production de contenants plastiques (injection et soufflage), de production de produits de cosmétique, d'extraction minérale en carrière, de stockage sur terminal portuaire ou de production de complément alimentaire animal à base de phosphates.

J'ai été responsable Santé sécurité du Groupe RESTECO (restauration collective, 1300 collaborateurs répartis sur 220 sites de travail),

arrivé dans la Vienne, j'ai fait profiter mes connaissances au Groupe FIAT et à l'Association PEREN.

Au sein de cette dernière, j'apportais conseil et appui en sécurité auprès de prestataires de maintenance sur le site nucléaire de production d'électricité de Chinon.



Désormais je suis conseiller prévention au sein du Syndicat Mixte du Pays Thouarsais, apportant conseil aux collectivités de notre territoire de compétence et suis en charge de la sécurité des agents du Syndicat.



Par ailleurs je suis habilité IPRP (technique et organisationnel), titulaire du SSIAP 3 et du certificat de prévention en Etablissement Recevant du Public.



Depuis 2003, j'exerce l'activité de Sapeur pompier Volontaire, qui me permet dans le cadre de mon travail actuel de cultiver des rapports privilégiés avec les services de secours locaux et d'avoir les notions techniques nécessaires concernant la lutte incendie en entreprise.