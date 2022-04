Cyril FACHAUX

Compétences:



Business development manager

Ingénieur technico-commercial



20 Années dédiées au commerce industriel et B to B.

Automatismes pneumatiques chez SMC PNEUMATIQUE, solutions d'étanchéités industrielles avec TRELLEBORG SEALING SOLUTIONS et vente d'accessoires techniques dans le monde du 2 Roues Moto et Quad Chez MOTEO.



Aujourd'hui Business développement Manager chez JAMES WALKER France, solutions d'étanchéité de haute qualité adaptées aux machines statiques et tournante pour les industries de pointes.

Etude, offre Technico commerciale, prestation de montage sur site (Turbines Hydroélectriques et autre machines.



Expérience sur différents secteurs:

Moitié sud de la France sur un axe Monaco Bordeaux (Rhône-Alpes, Provence Alpes Cote d'Azur, Auvergne, Languedoc Roussillon.



Développement des réseaux de distributions et client directs constructeurs de machines spéciales.



Responsable Commercial région Rhône-Alpes en B to B



Mes compétences :

Technico-commercial

Ingénieur commercial

Business développement manager