Cyril FAÏSSE

Diplômé de l’ENSMM (Ecole Nationale Supérieure de Mécanique et des Microtechniques), une école généraliste à dominante mécanique, j’exerce les fonctions d’ingénieur calcul auprès de la société de prestation Vibratec.



Mes expériences professionnelles ainsi que les filières choisies lors de mes études m’ont permis de balayer un large spectre de domaines et de développer de bonnes compétences en analyse mécanique et éléments finis ainsi qu’en dimensionnement de structures.



Outils informatiques:

- Bureautique: Suite Office

- Programmation: Visual Basic (C/C++)

- Simulation: Matlab, Maple

- Simulation mécanique: NX Nastran, Samcef, Patran/Nastran, N'Code, Abaqus, Castem, Ansys, Ideas, Femtools

- Outils DAO-CAO: CATIA, SolidWorks



Mes compétences :

acoustique

dynamique

Fatigue

Mécanique

Vibrations