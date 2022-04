Yann BELLOT

Depuis six ans, je travaille en tant que consultant en ingénierie mécanique pour la société Euro Engineering. J’ai effectué de nombreuses missions en calculs et études mécaniques principalement pour le groupe Safran.



Il y a un an environ, j’ai décidé de prendre un congé prolongé de neuf mois pour partir en Australie afin de perfectionner mon niveau d’anglais et découvrir une autre culture.



Aujourd’hui, j’ai réintégré mon poste à Euro Engineering mais je reste à l’écoute de nouvelles opportunités en ingénierie mécanique.



Mes compétences :

Catia

Arduino

Patran

Conception mécanique

SolidWorks

Ansys workbench

Méthode des éléments finis

Programmation

Microsoft Office

Bonnes Pratiques de Fabrication

Unity

MATLAB

Soudage

CAO

Ansys

Usinage

ADAMS

Ada

Chaudronnerie

Unreal Engine

C

Python

Visual Basic for Applications

Ls-Dyna

Pro Engineer

Gestion de projet

Samcef

Calcul mécanique