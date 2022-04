Cyril FAUCHER

- Compétences en formation

Cours d'informatique

Evaluation

Tutorat de stagiaires et apprentis



- Compétences en gestion de projet

Définition et réalisation de projet

Encadrement de stagiaires

Présentation de résultats en congrès

Organisation de séminaires et conférences



- Compétences en Informatique

Ingénierie logicielle : UML2 (Topcased, AGL Modelio).

Ingénierie des modèles : MOF, ECore, EMF, Kermeta, QVT, MDA/MDE/MDD.

Ingénierie des connaissances : ODM, OWL, RDF-S, RQL, SKOS, Sesame.

Programmation : JAVA, J2EE, Plugins Eclipse, Php, C++, Web Services, Servlets,

JSP, XSLT, JavaScript.

Environnement de développement : Eclipse 4.x + Git/SVN/CVS, NetBeans.

Formats d’échange : XML, XMI, GML, SVG.

Gestion de base de données : Oracle, MySQL, PostgreSQL (+PostGis).

Serveur d’application web : Apache (Lamp, Wamp, EasyPhp), Tomcat.

Administration système : Linux, Windows.

Logiciels de bureautique : MS Office, Open Office, Adobe CS6.



Mes compétences :

Recherche