Cyril FERNANDEZ

De formation initial dans la gestion/comptabilité, je me suis orienté vers le domaine commercial.

Après divers expériences commercial, de vendeur à domicile à commercial en B to B je me suis diriger vers le secteur de l'immobilier en tant que négociateur.

Après un passage dans le secteur du "phoning" en tant que télévendeur et suite à une formation de "Conseillé Commercial en Immobilier" pour revenir à mon premier amour et acquérir des compétences nécessaire pour exercer ce métier dans les meilleures conditions, me voici actuellement en poste en agence immobilière.



Mes compétences :

Commercial

Immobilier