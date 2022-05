Olivier MADELRIEUX

Docteur en Pharmacie de la Faculté de Bordeaux 2



1/Enseignant international d'Hypnose Pluridisciplinaire , je forme à France (Bordeaux, Toulouse , Lyon, Lille) et à l étranger/DOM ( Bruxelles, Genève,La Réunion,Martinique...) le corps médical ou paramédical( dentistes, anesthésistes, infirmièr(e)s, kinés, psychologues.....) ainsi que les personnes désirant devenir hypnothérapeutes : renseignements sur :Array



2/ Centre de gestion du Stress /Méditation Pleine Concience MBSR :Array



3/ J ai créé un centre de consultation d Hypnose thérapeutique et médicale qui emploie 3 autres Hypnoterapeutes certifiés:Array



4/Coaching Hypno Mind pour les chefs d entreprise et sportifs pour libérer votre plein potentiel et atteindre TOUS VOS OJECTIFS....Forfait personnalisé...



pour m adresser un mail : europharmalibre@wanadoo.fr

tel 06 48 14 51 18



Cordialement ....

O.Madelrieux



Mes compétences :

AMF

CIF

intermédiaire

Investissements financiers

Marketing

Opérations bancaires

Pharmacien

Transactions immobilieres