Cyril FILIPUZZI

S.DIGIT est une SSII, destiné aux entreprises, qui vous offre un large choix de services et de produits parfaitement adaptés à vos exigences.



Nous sommes spécialisées, depuis plus de 20 ans, dans les solutions intégrées et constamment présents pour vous épauler et vous conseiller avec compétence et professionnalisme.

Architectes de solutions personnalisées et innovantes, nous vous accompagnons dans toutes les phases de vos projets technologiques.



Historiquement tournée vers les domaines de l’aménagement territorial et de la forêt, notre société a su faire évoluer ses ressources et capitaliser son expérience en ingénierie informatique, S.I.G. et administration réseaux pour assurer à nos clients un service global ou une expertise ciblée, orientée vers leurs besoins et leur budget.



La diversité de nos compétences associée à une expérience de plus de 30 ans dans les systèmes d’information nous permet de répondre à tous vos besoins.



Disponibilité, écoute, réactivité sont les qualités de S.DIGIT et nous nous engageons au quotidien à les mettre en œuvre.



SDIGIT est une filiale du groupe ALLIANCE FORET BOIS



