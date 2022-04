Cyril FLACHAIRE DE ROUSTAN

EXPERT EN FORMATION, MANAGER COMMERCIAL DE HAUT NIVEAU, BENEFICIANT D'UNE EXPERIENCE DE GERANT DE SOCIETE, RECRUTEUR METHODIQUE ET INTUITIF, JE METS EN RELATION LES ACTEURS ECONOMIQUES LOCAUX ET LES DEMANDEURS D'EMPLOI DE LA COMMUNE POUR QU'ELLE CONTINUE A ETRE UN ENDROIT OU IL FAIT A LA FOIS BON TRAVAILLER ET BON VIVRE.



Mes compétences :

Direction commerciale

VDI

Amélioration de l'habitat

Luxe

Formation

Cosmétique

Ressources humaines

Institutionnels

Grands comptes

Management de transition

Organisation d'évènements

Dynamisation de centre-ville

Recrutement