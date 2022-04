Cyril FONTANAUD

Titulaire d'un Master of Science (MSc2) Ingénierie et Gestion de Patrimoine, je souhaite exercer en tant que conseiller patrimonial dans une structure indépendante ou conseiller banque privée.



Titulaire d'une licence de japonais et du TOEIC, j'aimerais parvenir à combiner mon goût pour les langues étrangères et le conseil que ce soit en France ou dans le monde. L'acquisition de nouvelles connaissances et responsabilités est pour moi un moteur essentiel à l'épanouissement personnel et professionnel.



La gestion de patrimoine est aujourd'hui incontournable lorsqu'il s'agit d'aborder des questions de gestion d'entreprise avec des enjeux grandissants sur la transmission et l'arbitrage entre patrimoines privé et professionnel.



Mes compétences :

Banque de détail

Anglais des affaires