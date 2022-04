Cyril FOUILLAT

Intervention sur plusieurs projets en tant qu'expert ODI pour la gestion des échanges de données entre le SI et les applications satellites (Site Web, Comptabilité, EDI ...), les reprises de données.

Formateur ODI, aide au choix d'architecture et de stratégie d'intégration, installation et paramétrage, spécifications et développements d'interfaces.

Encadrement d'équipe, pilotage

Expertise SQL sur différentes bases de données.

Participation au paramétrage de l'ERP JDE

Projet OBIEE (analyse / Construction DWH / paramétrage OBI)



Mes compétences :

ODI

CRM

OBIEE

ORACLE DATA INTEGRATOR

SQL SERVER

SQL

PL SQL

JD EDWARDS

JDE

BUSINESS INTELLIGENCE

Management opérationnel