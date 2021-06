François-Xavier LEVEL

Comprendre le contexte et les enjeux ainsi quaccompagner les projets constituent ma valeur

ajoutée. Etant perfectionniste, jencourage collaborateurs, en les fédérant autour des valeurs de

lentreprise.

Mes bonnes connaissances des systèmes dinformation (SI) me permettent didentifier les forces et

les axes damélioration de chaque projet tout en respectant les contraintes et exigences.



Mes compétences :

Gestion de projets

Infrastructure

Gestion déquipe

Sécurité de l'information

Gestion de projet

ITIL

Gestion des comptes