Etudes - Coordination - Construction Métallique 84



Nous sommes un Bureau d'Etudes spécialisé dans le domaine de la charpente métallique, couverture, bardage et serrurerie.



Nous réalisons pour nos clients:

- La réalisation des dossiers de pré-études pour les Architectes.

- La vérification de structures métalliques existantes comprenant : un relevé complet sur site et la solution de renforcement si nécessaire.

- La réalisation de notes de calculs.

- La réalisation de plans d'ensemble (Perspective 3D, Elevations, Coupes et carnet de détails).

- Plans de calepinage pour la couverture et le bardage.

- Mission de suivi de chantier.



Contact: Cyril FRANCART

Tél: 09.71.29.17.17

Fax: 04.90.32.37.52

Mail: eccm84@orange.fr

Web:Array



Mes compétences :

Bardage

Bureau Etudes

charpente métallique

Construction

Construction métallique

Couverture

Serrurerie

Structure métallique