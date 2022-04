Cyril FRANCESCONI

Pour être sur de voir une version à jour de mon profil, préférez consulter mon profil linkedIn : https://www.linkedin.com/in/cyrilfrancesconi



---



Objectif: améliorer le Web, le rendre plus humain et rendre l'humanité plus connectée.



Tout d'abord, je suis un développeur web passionné.



J'aime coder pour le web, lui faire faire des choses incroyables. Une des raisons qui me font aimer ce que je fais, c'est le fait que la seule limite soit notre imagination. Les compétences n'ont pas d'importance, tout le monde est capable d'apprendre et de s'améliorer. Il est impossible de tout savoir.

Pour moi, apprendre quelque chose de nouveau chaque jour est l'un des plaisirs de la vie.

«Je ne sais qu'une chose, c’est que je ne sais rien" - Socrate



J'aime la communauté derrière le Web, tous ces gens qui travaillent ensemble pour atteindre le même objectif. L'open source est pour moi la colonne vertébrale du web.



J'aimerais améliorer et créer de nouvelles interactions avec le monde réel. Je suis passionné par l’Internet des objets, la domotique et tout ce qui amène le monde numérique dans le monde physique.



De manière quotidienne, je code. Je résous des problèmes. J'apprends de nouvelles choses. Je pense, cherche et rêve.



Mes compétences :

Html5

CSS3

Json

Javascript

Java

Python

Canvas

LESS

JQuery

Node.js

MySQL

PHP5

Développement web

C#

MongoDB

Emmet

Scrum

Adobe Photoshop

Zend framework

Git

REST