Cyril FRANCILE

Entré dans la marine nationale en 1995 en tant qu'électromécanicien de sécurité, mon emploi est orienté dans la sécurité incendie jusqu'à l'obtention de mon brevet supérieur. Depuis 2004, je me suis spécialisé dans la prévention des risques professionnels sur des navires de guerres ,domaine dans lequel j'ai obtenu en 2010 un certificat supérieur « environnement prévention » inscrit au RNCP en tant que titre de niveau 2.



Rigoureux, sérieux et ambitieux, je suis à la recherche d'un poste dans le secteur de l' hygiène, sécurité et environnement me permettant d'évoluer professionnellement.







Mes compétences :

PSC2

Adaptabilité

Esprit d'initiative

Rigueur