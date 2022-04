Création de Puissance Plus en avril 1993, par Cyril Gagnepain, Alexandre bibikoff et Francis Delpech.



L’idée originelle était de travailler dans l’électronique de puissance essentiellement à base de technologie linéaire. Les premiers marchés gagnés furent significatifs puisqu’il s’agissait déjà de simulateurs de réseau pour le centre de recherche d’EDF Clamart et d’un banc de charge et décharge batterie pour l’AEROSPATIALE Toulouse. Ces premiers gages de confiance donnés par des Institutionels ont permis à la société de se faire rapidement reconnaître comme un spécialiste en électronique de puissance. Toujours boostée par une croissance à deux chiffres pendant de longues années, l’évolution technique a toujours été le vecteur directif de Puissance Plus.



Au fil des ans, cela s’est matérialisé par des évolutions sur les différents blocs de puissance linéaires, une technologie à découpage civile et embarquée de plus en plus pointue et la participation à des programmes Européens de recherche dans différents domaines (avion électrique, simulateur de réseau, banc de charge aéronautique…) et de nombreux autres sujets.



Un deuxième cap fut franchi lorsque Puissance Plus, non content de fournir la partie Hardware, se mit à concevoir la partie commande embarquée des produits. En effet, par l’intégration d’intelligence au sein même de ses produits, Puissance Plus s’est ouvert de nouvelles parts de marchés. Cela a débuté par la mise en place de matériels intelligents sur des process nécessitant des temps de réaction et de traitement très rapides, pour être aujourd’hui, par exemple, sur des boucles power HIL. Ainsi, Puissance Plus a pu répondre à des appels d’offres d’une autre ampleur. Toutes ces innovations ont toujours été développées sur fonds propres, ce qui a permis à notre société d’être très réactive. Cela est une de ses grandes forces passées et actuelles.



Le troisième axe de développement fut la croissance externe. Au bout de 16 ans d’activités centrées sur Puissance Plus, les dirigeants ont décidé de mettre en place une stratégie d’acquisition de société reconnue dans leur domaine. Cela permet d’avoir aujourd’hui une offre groupe globale permettant de répondre à des appels d’offres divers et variés mais toujours centrés dans le domaine de l’électronique de puissance. L’intégration de ces différentes sociétés est aujourd’hui consolidée et permet d’insuffler une dynamique ambitieuse et créative à l’ensemble des collaborateurs du groupe Puissance Plus.