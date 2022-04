Cyril GAILLARD

Je suis marié depuis 2004, 2 enfants de 10 et 7 ans. Je suis passionné dans mon travail et toujours prêt à relever de nouveau défis professionnels. Je met en place tous les moyens dont je dispose pour réussir la mission qui m'est confiée.



Je ne peux concevoir de travailler dans une équipe où il n'y a pas d'esprit d'entraide et de soutien entre collègues. L'esprit d'équipe (professionnel et extra-professionnel parfois) est LA solution, pour moi, pour qu'un service tourne au rendement optimal.

C'est pour cette raison que je me rend TOUJOURS disponible professionnellement pour le service qui m'emploie, dans la mesure où l'on peut trouver une solution à un problème donné.