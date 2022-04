Cyril GALLINE

Photographe depuis plus de 10 ans. Je travaille dans plusieurs domaines dont l’évènementiel, le sport, les photos de paysages, les portraits, ...etc

Mon travail à été plusieurs fois primé lors de divers concours, il est notamment exposé à BHV Paris par la société Mayoz.

Il est aussi exposé, distribué et vendu toute l’année par Glam Art Galerie (13).



vous pouvez voir une partie de mon travail, ici : http://www.cyrilgalline.com

vous pouvez aussi me suivre sur facebook : http://www.facebook.com/cyrilgallinephoto



Mes compétences :

Art

Décoration

Illustration

Photographie

Portrait

Publicité

Reportage