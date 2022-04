Georges GRIMA

Photographe de studio : Réalisation de packshot et photos publicitaires pour catalogue de VPC et Web.

Spécialité : Ambiances mobilier, Still-life produit, Packshot mobilier et produits Hi-tech.

Développement des fichiers bruts sous Capture One, Lightroom ou DxO.

Supervision et validation des retouches.

Création d'un process de calibration et des retouches ainsi que des colorisations d'après échantillons.

Gestion des différents gamuts de couleur pour la conversion Print et Web.



Mes compétences :

Publicité

Mise en page

Marketing

Création graphique

Print

Photographie

Créatif

Maquettiste