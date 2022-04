Cyril GARBE

■ Analyser le besoin et réaliser le profil de poste.

■ Rechercher et sélectionner des candidats :



Rédaction et diffusion des offres d'emploi, sourcing, tri des candidatures, présélection téléphonique, entretien individuel et collectif, passation de tests techniques et prise de références.



■ Développer un partenariat avec des écoles ou des professionnels.

■ Organiser le suivi administratif des opérations de recrutement ou de formation.



Mes compétences :

Achats

acheteur

Chargé de Recrutement

Commercial

Gestion Projet

Mécanique

Musique

Recherche

Recrutement

Ressources Hummaines

Technico commercial

Vente