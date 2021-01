Cyril GARCIA

Développeur informatique "full stack" orienté vers les technologies .NET avec 1 an dexpérience en Norvège. Axé sur le résultat, la satisfaction du client, analyste développeur qui peut penser «out of the box". Fortes compétences dans la conception et la résolution de problème. Sénior dans les technologies .NET, C# et SQL avec lanalyse et la conception de bases de données. Bonne capacité de communications, écrites et verbales. Intéressé par une carrière dans un environnement de développement d'applications sur la région Toulousaine.



Mes compétences :

Microsoft .NET

Microsoft SQL Server (SSRS, SSRS, SSAS)

MongoDb

Entity Framework

NHibernate

NServiceBus

HTML 5

CSS 3

JavaScript

JQuery

Bootstrap

Leaflet JS

Agile (Scrum)

Jira