Cyril GARCIA

Quoi de plus énervant que de se retrouver face à un outil informatique présentant des dysfonctionnements qu’on ne sait résoudre ?



À mon sens, un Support aux utilisateurs en informatique doit être capable de délivrer les missions de qualité, Connectique, d’intégration de matériels et de logiciels.Bref il doit etre à l'écoute de ses utilisateurs...



En plus de mes compétences techniques, mon parcours diversifié m' a permis de développer des aptitudes d'adaptabilité ainsi qu'un véritable sens du service. Rigoureux, dynamique et aimant le travail en équipe, je cherche à m'investir dans une entreprise performante