Cyril GATINEAU

Je suis diplômé d’un Master2 en intelligence économique et gestion du développement international, d’une double maîtrise économie internationale/anglais et je possède une expérience de 8 ans dans le domaine du "market intelligence", de la veille et de l'analyse marketing.



Mon expérience professionnelle et ma formation universitaire m’ont permis d’acquérir une très bonne culture télécom avec une spécialisation sur le domaine du mobile ainsi qu’une connaissance approfondie du domaine du paiement et de l'univers bancaire.



Au fil de ces expériences j'ai développé une expertise sur les domaines de la gestion de l’information, de la veile stratégique et du « Market Intelligence ».



Lors de ces années passées, j’ai travaillé sur des bulletins de Market Intelligence dédiés à l’analyse de la concurrence et des tendances sur le domaine des télécommunications et du paiement.



J’ai également effectué ,en anglais et en français, des présentations d'études prospectives/concurrentielles type benchmarks, ainsi que des analyses de stratégies d’acteurs (positionnement marketing).



J’ai également travaillé sur du « market sizing » (évaluation des potentiels de marché) ainsi que sur des « dashboards » (suivi d’indicateurs de performance et données d’usage).



Ma première expérience professionelle, en tant qu’ingénieur commercial, m’a de plus permis d’acquérir une compréhension globale du processus des appels d’offres de marchés publics nationaux et internationaux.



Mes compétences :

