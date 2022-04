Cyril GAUTIER

Compétence 1 Gestion de projet pour des réalisations de machines spéciales ou d’ensembles mécaniques complets principalement dans le domaine du nucléaire (respect des exigences de sureté, des codes, normes et réglementations en vigueur)



Compétence 2 Mise en place de référentiel qualité au sein d’une INB (en relation avec les rapports de sûreté et le système qualité amont) relatif à l’arrêté du 10 août 1984 et à la norme ISO 9001 : 2000



Compétence 3 Mise en application et amélioration de système qualité ISO 9001 vers la version 2000



Compétence 4 Consultant qualité pour l’accompagnement de sociétés à la mise en place d’une organisation dans le cadre de sa certification E du CEFRI



Compétence 5 Mise en application des exigences du CEFRI E et gestion du personnel de catégorie A et B susceptible d’intervenir dans les Installations Nucléaires de Base



Compétence 6 Accompagnement et mise en place d’une organisation dans le cadre de sa certification MASE



Compétence 7 Mise en place d’un système sécurité suivant le référentiel MASE (Manuel d’Assurance Sécurité des Entreprises) : coordination et suivi, revues de direction, préparation et réalisation d’audits, visites de sécurité, respect de la réglementation



Compétence 8 Personne Compétente en Radioprotection option INB/ICPE



Mes compétences :

Qualité

Gestion de projet

Mécanique

Management

Amélioration continue