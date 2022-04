Cyril GAUTIER

Ma mission : gestion du pôle SI applicatif au CMP-Banque (Crédit Municipal de Paris)

- encadrement des CDP, assistants AMOA et ingénieurs d'étude

- gestion de la relation business / Dir. informatique

- animation des COPIL de TMA

- resp. du support applicatif

- conduite de projets.



Entre 2007 et 2009 j'ai suivi la formation Cadre Dirigeant de l'ex ESCP EAP et aujourd'hui connue sous le nom d'ESCP Europe.



Mes compétences :

Assistance à maîtrise d'ouvrage

Banque

CMMI

Comptabilité

EAI

ERP

ETL

Europe

Finance

Gestion de projet

Gouvernance

GRC

IT Gouvernance

Maîtrise d'ouvrage

Management

Microsoft CRM

SAB

Surendettement

TMA