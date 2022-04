Cyril GICQUIAUD

- Conception/Mise en œuvre de modèles de mesure, d’analyse et d’aide à la décision,

- Contrôle et validation de la faisabilité des transports et chargements,

- Élaboration des plans de transport,

- Suivi réceptions, préparation, stockage, chargement, inventaire, gestion des stocks,

- Mise à niveau des moyens humains,

- Adaptation des processus et des procédures métiers,

- Auditeur qualité.



Mes compétences :

Gestion

Management