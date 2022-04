Cyril GILOT

Spécialiste en énergies nouvelles et l'efficacité énergétique, j'ai travaillé sur ce secteur en tant que banquier financement de projes (RBS), industriel (Mecamidi) et capital risqueur (CDC Climat/bpifrance).

J'ai exercé en front office dans des institutions financières (RBS et CDC Climat) et entrepreneur manageant une equipe de 6 personnes (Shape ID).



Mes compétences :

Financement de projets

Capital risque

Cleantech

Innovation

Finance

Gestion d'entreprise

Développement commercial

Energies renouvelables

Entreprenariat

Private equity

Electricité