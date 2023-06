Jean-Yves HERBIN

- Depuis 2008 : Expert Industriel Crédit d'Impôt Recherche Jy'V Forma Conseil/Groupe AUCTOREM

- Depuis 2009 Expert Industriel BPIFrance- délégations régionales : Grenoble, Lyon, Marseille



- 2009 - 2015 : Expert auprès de la Délégation régionale de la Recherche et de la Technologie (DRRT) Rhône - Alpes, dans le cadre du Crédit d'impôt Recherche.



- Expérience pédagogique de plus de 40 ans dans l'enseignement supérieur technologique et professionnel ( Formation Initiale et Continue) : Université de Savoie, IUT Annecy , Poly'tech Annecy, UFR de Mécanique Grenoble, TÉTRAS Annecy( Centre de formation par alternance Bac +3 - Contrat de professionnalisation, CQPM, Licences professionnelles , Tunisie, Algérie ,...) :



- Réalisation et mise en place de très nombreux programmes de formation professionnelle diplômantes et Qualifiantes.



- Auteur et Co-auteur d'ouvrages et de conférences sur la mise en œuvre industrielle de l'outil CAO et de la Cotation Fonctionnelle.



Mes compétences :

- Enseignements (Bac+2 à Bac+5) de Conception Méca

Cotation fonctionnelle

Expertise

CAO

Gestion des compétences

Consultant

Conception Mécanique

Audit

Aéronautique

Organisation